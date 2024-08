La Spezia – Incidente mortale, nel primo pomeriggio di oggi, 31 luglio, sull’autostrada A15 La Spezia – Parma, all’altezza del raccordo con il casello di La Spezia. Per cause ancora da accertare la moto condotta da un 38enne si è scontrata contro un camion e il centauro è morto per le gravi ferite riportate nel terribile impatto.

Sul posto sono accorsi i mezzi del soccorso 118 e della polizia stradale ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare ed il corpo senza vita è stato ricomposto e trasferito all’obitorio a disposizione del magistrato che si occupa del caso.

L’entrata Melara-Pianezze, in direzione Santo Stefano è stata chiusa per consentire le operazioni di bonifica e i rilievi del caso.