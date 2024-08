Parigi (Francia) – Per il comitato internazionale è cromosomicamente uomo e quindi non potrebbe gareggiare contro atlete cromosomicamente donna ma poichè il Comitato Olimpico non ha le stesse regole, domani, la nostra Angela Carini, pesi welter, potrebbe trovarsi ad affrontare sul ring Imane Khelif, atleta algerina nata uomo e che ha avviato un processo di transizione per diventare donna a tutti gli effetti.

Sta infiammando le discussioni sportive e non solo il “caso” di Imane Khelif, la pugile algerina che domani, se non interverranno decisioni diverse, salirà sul ring per affrontare l’italiana Angela Carini per uno scontro destinato a passare alla storia non solo per le qualità tecniche delle due atlete ma anche (e soprattutto) perché si discute ancora sulla liceità dell’incontro visto che Khelif è geneticamente uomo ed anche se ha tutto il diritto di correggere la propria identità sessuale, come tutte le persone trans, è più discutibile, sul piano esclusivamente sportivo, che possa essere equiparata a chi donna ci è nata ed anche se ha deciso di dedicarsi ad uno sport tradizionalmente maschile (avendone ogni diritto) non dovrebbe poter subire le conseguenze che gli ormoni, il dna e i cromosomi hanno avuto sul corpo dell’avversaria.

L’atleta italiana non ha dubbi: “Io devo adeguarmi a quello che ha deciso il Cio, quindi domani andrò sul ring e darò tutta me stessa”.

Alla vigilia della sfida contro l’azzurra Angela Carini, nella categoria welter, ha preso posizione il ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi Europei, Mondiali e Olimpiadi”, ha scritto in una nota, nell’evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete e il rispetto dell’equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angela Carini non sarà cosi'”.

Una discussione rovente e che divide il pubblico e che mette a dura prova le stesse protagoniste che, seppur pronte a salire sul ring, sentono fortissima la pressione del “caso”.