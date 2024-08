Genova – Il guasto al depuratore di Quinto sta causando lo sversamento in mare di una grande quantità di scarichi fognari e scatta il divieto di balneazione nella zona.

Sulla base degli ultimi campionamenti delle acque effettuati da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente il sindaco ha disposto in via precauzionale il divieto di balneazione nei seguenti punti:

Capo San Rocco: da Via Capo San Rocco ai civici 8 – 10 di Via Quarto – lunghezza metri 547

Via Quarto: dai civici 8 – 10 di Via Quarto a m. 50 ad est del civico 14 di Via Quarto – lunghezza metri 294

Depuratore Quinto: da m. 50 ad est del civico 14 di Via Quarto al lato Ovest del depuratore di Quinto – lunghezza metri 566

Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui – lunghezza metri 575

Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civico 25 di Via Gianelli – lunghezza metri 618

Via Flecchia: da lato Ovest del civico 25 di Via Gianelli a Via Flecchia – lunghezza metri 699

L’interdizione è stata decisa a seguito di una rottura della condotta di scarico mare del Depuratore di Quinto. Sono già in corso, da parte di IRETI, tutte le azioni volte alla celere riparazione del guasto.