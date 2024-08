Genova – Un episodio di violenza, che poteva avere conseguenze anche più gravi, si è verificato nella notte appena trascorsa all’uscita di una discoteca in corso Italia.

Un giovane di 29enne, intorno alle 4:30, è stato rapinato da un gruppo di ragazzi che si trovava dietro di lui e che gli avrebbe strappato la collanina che portava al collo. Da lì sarebbe iniziata una lite, con i malviventi che per fuggire avrebbero estratto un coltello colpendo la vittima al braccio. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto ed è stato trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che ha dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto e per risalire all’identità dei malviventi. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.