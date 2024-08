Genova – E’ stato riaperto solo intorno alle 10,30, in direzione Levante, il sottopasso di piazza Caricamento chiuso da questa mattina, intorno alle 4, a causa di un incidente mortale avvenuto nella notte.

Il sottopasso è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso prima e di bonifica e rilievo per le indagini poi.

La polizia locale ne segnala la riapertura alle ore 10,30