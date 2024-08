Genova – Ricerche senza sosta ma ancora nessuna traccia di Dario Pugliese, il ragazzo di 26 anni scomparso lo scorso 24 luglio dalla sua abitazione di Quezzi.

Familiari ed amici lo cercano senza sosta insieme alle forze dell’ordine e alla protezione civile ma il ragazzo sembra scomparso nel nulla.

La vicenda viaggia sulla Rete attraverso un appello lanciato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto e la sua pagina Facebook.

Dario ha 26 anni ed è uscito di casa il mattino del 24 luglio per sparire letteralmente nel nulla.

Dario è alto 1.80, di corporatura robusta, occhi e capelli castani. Al momento della sua scomparsa indossava pantaloni tuta color grigio chiaro e scarpe da ginnastica.

Il ragazzo ha con se i documenti, il portafogli e il cellulare ma che risulta spento o comunque non raggiungibile dal giorno della scomparsa.

Inoltre il ragazzo non ha portato con se i farmaci che deve prendere quotidianamente e potrebbe quindi trovarsi in difficoltà.

Familiari e amici chiedono a chi avesse notizie di Dario di chiamare subito il 112 o il numero della trasmissione Chi l’ha visto, anche in forma anonima o, se lo incontrano, di chiamare il 112 restando in contatto visivo con lo scomparso per poter riferire gli spostamenti in tempo reale e consentire un rapido ritrovamento.