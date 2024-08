Genova – Tornano domani, domenica 4 agosto, sulla spiaggia di Voltri, i cani bagnino della SICS, la scuola italiana cani salvataggio. dalle ore 11 i simpaticissimi e bravissimi cani da salvataggio tornano a rendere più sicura la spiaggia libera insieme ai loro proprietari, in possesso delle certificazioni di bagnino di salvataggio.

Una presenza ormai storica e graditissima anche perché, nel corso degli anni, sono state numerose le persone, in particolar modo bambini, che sono stati salvati dai bagnini a quattro zampe, infaticabili nuotatori e capaci di raggiungere molto velocemente le persone in difficoltà.

Gli angeli custodi a quattro zampe delle spiagge di Voltri stazioneranno sulla battigia, con l’indispensabile gazebo per creare un’area più fresca dove trascorrere il tempo osservando il mare, tutte le domeniche di agosto e il giorno di Ferragosto. Per loro sono state approntate diverse postazioni in modo da aumentare il più possibile l’area sotto sorveglianza in una spiaggia frequentatissima sia perché gratuita e sia per il bel mare che ancora caratterizza l’estremo ponente genovese.

A presidiare saranno i Golden Retriever, che sono insieme ai Labrador e ai Terranova una delle razze più indicate, e di conseguenza più utilizzate, per quanto riguarda il salvataggio in mare. I cani bagnino suscitano grande curiosità da parte delle persone presenti, soprattutto dei bambini.

Il progetto è frutto di una lunga collaborazione con il Municipio VII Ponente e la Capitaneria di Porto di Genova, Circolo Arciragazzi Prometeo e il Gruppo Storico Voltri, finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza ai bagnanti.

“È una grande soddisfazione riavere gli amici SICS sul nostro litorale di Voltri – spiega la vicepresidente del Municipio VII Ponente Lorella Fontana – ed ancora più presso la Spiaggia dei Bambini che è per il territorio la punta di diamante e che grazie alle Associazioni che annualmente lavorano al progetto ed ai volontari che ogni estate donano il loro tempo per permettere a tutti di godere di una spiaggia inclusiva e in sicurezza. Ringraziamo di cuore i loro punti di forza, Ferruccio Pilenga e Gino Candeloro, che mettono a disposizione del nostro litorale la forza e la preparazione dei loro cani da salvamento, ai quali ci siamo tutti affezionati e la gioia più grande è l’affezione dei bimbi verso questi meravigliosi pelosini. Un grande ringraziamento va anche alle associazioni Circolo Arciragazzi Prometeo e Gruppo Storico Voltri, che con grande impegno, insieme ai loro volontari, si prendono cura del nostro litorale” .