Il campo di alta pressione resta ben stabile sul Mediterraneo e sull’Italia. In Liguria generali condizioni di tempo soleggiato a parte qualche temporale pomeridiano nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 3 Agosto 2024

Al mattino nuvolosità sparsa su gran parte della regione, ma alternata ad ampie schiarite. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Val Trebbia, Aveto, alta Val di Vara. Isolati rovesci o brevi temporali anche in prossimità delle Alpi Liguri vicine al confine francese, per il resto soleggiato.

Venti deboli di direzione variabile, brezze lungo le coste,

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento lungo le coste

Sulla costa temperature minime tra +22/+26°C e massime tra +28/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+22°C e massime tra +26/+31°C