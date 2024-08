Sestri Levante (Genova) – Folla delle grandi occasioni, grande divertimento e spiaggia ripulita a tempo di record durante la notte per la Silent Disco che ieri sera ha fatto ballare “senza disturbare” migliaia di persone sulla spiaggia della Baia del Silenzio.

Quasi cinquemila le cuffie distribuite e che hanno permesso ai partecipanti di ascoltare e ballare la musica trasmessa senza che il silenzio generale ne risentisse troppo, come avviene con le feste “tradizionali”.

Migliaia di persone, ragazzi e non solo, hanno ballato e cantato in una serata di puro divertimento grazie all’Associazione Mojotic che anche ha organizzato questo evento complesso ma iconico.

Alla fine dell’evento, poi, il personale addetto alla pulizia e manutenzione della spiaggia ha ripulito tutto in tempo per l’arrivo dei primi bagnanti.

Una formula che certamente ridisegna l’offerta di divertimento nelle località turistiche senza il caos e il frastuono delle feste tradizionali, con musica a tutto volume, che “divide” tra appassionati e chi invece cerca pace e relax.