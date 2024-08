Genova – Ancora disagi, treni cancellati e mezzi sostitutivi con capienza ridotta e probabilmente insufficiente e con tempi di percorrenza che potranno essere molto più lunghi, sulla linea ferroviaria Genova – Acqui Terme. A comunicarlo è direttamente Trenitalia che avvisa di nuovi lavori che causeranno modifiche alla circolazione per interventi infrastrutturali.

A seguito dei lavori, dal 5 all’8 agosto scatteranno però modifiche alla circolazione dei treni per la prosecuzione dei lavori di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Genova e sulla linea Genova-Acqui Terme.

I treni regionali della relazione Genova – Acqui Terme sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova e Campo Ligure-Masone e modificano l’orario anche con anticipi.

Nella tratta interessata è istituito un servizio con bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale con aumento dei tempi di percorrenza.

I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e Trenitalia, incredibilmente, “consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio”.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

I bus non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

Dal lunedì al venerdì delle settimane 5 – 9 agosto, 19 – 23 agosto e 26 – 30 agosto rimarranno attivi quattro collegamenti diretti

• regionali 32977 e 32979 da Acqui Terme a Genova Brignole (con i treni regionali);

• regionali 32978 e 32982 da Genova Brignole ad Acqui Terme con percorso alternativo che esclude la fermata di Genova Borzoli e prevede la fermata aggiuntiva a Genova Voltri, con modifiche dei tempi di viaggio.