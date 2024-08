Bordighera (Imperia) – E’ deceduto prima di poter essere trasferito in elicottero in ospedale il pensionato di 80 anni travolto ieri sera da uno scooter mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto vicino all’edicola Saint Charles nei pressi dell’ospedale di Bordighera. Il giovane alla guida dello scooter che lo ha travolto, finendo a sua volta a terra, ha raccontato di non aver visto nulla per il buio e l’attraversamento repentino della persona.

Il pensionato è stato subito soccorso dai passanti e poi dal personale del 118 ma è deceduto poco dopo mentre veniva trasferito alla piazzola dove nel frattempo era atterrato l’elicottero Grifo del 118.

Probabilmente le ferite erano troppo gravi e l’uomo è spirato prima di arrivare in ospedale.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Verifiche anche sull’impianto di illuminazione stradale che, in quella zona, presenterebbe un lampione spento forse guasto.

Anche il ragazzo alla guida dello scooter è stato soccorso e medicato sotto choc per quanto avvenuto.