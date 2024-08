Genova – Cinghiali scatenati, nella notte, a Marassi Alta. Una famigliola di ungulati ha prima banchettato con i rifiuti gettando a terra i bidoni di via Zena e poi ha rischiato di causare un incidente camminando in mezzo alla strada in viale Bracelli.

Ancora una nottata di scorribande di cinghiali, quella appena trascorsa, nel capoluogo ligure e questa volta non è neppure entrato in funzione il dispositivo di allerta per automobilisti e motociclisti che di solito almeno avverte del pericolo incombente.

Gli animali hanno ribaltato i bidoni della spazzatura in via Zena dove ci sono ancora i contenitori “storici” e poi hanno proseguito per viale Bracelli, camminando per la strada e rischiando di provocare un brutto incidente stradale con uno scooter.

Intorno alle 4, infatti, la famigliola camminava in ordine sparso nella zona dei giardini Lamboglia e uno scooter li ha evitati per poco, con una manovra di emergenza.

Il motociclista, che saliva, si è accorto della presenza degli animali solo all’ultimo minuto anche a causa della curva e ha dovuto schivare i cinghialotti che si trovavano in mezzo alla strada.