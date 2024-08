Genova – Auto posteggiate direttamente sulla spiaggia e far west di barbeque e sdraio ed ombrelloni piazzati la sera per “riservare” pezzi di spiaggia per il fine settimana.

Ancora proteste per la spiaggia libera di Multedo con un tratto di litorale ormai trasformato i parcheggio ogni giorno e automobilisti sempre più indisciplinati e incapaci di capire le più elementari regole del codice della strada.

Le auto aumentano di giorno in giorno e i frequentatori e residenti della zona si domandano se quel tratto di spiaggia sia un territorio dove le regole non valgono e dove i controlli non ci sono mai.

I segnalatori protestano anche per la brutta abitudine di sistemare sdraio e ombrelloni già la sera precedente, specie in vista del fine settimana, per riservare tratti di spiaggia e, ancora barbecue e tendopoli di persone che poi lasciano spazzatura e disordine andandosene a casa.

A gran voce si chiedono più controlli e sanzioni per chi pensa di poter fare quello che vuole.