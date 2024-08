Piana Crixia (Savona) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del 74enne tedesco che ieri sera si è ribaltato mentre guidava un quad in località Pian del Nasso. L’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si è ribaltato finendo per essere travolto dal veicolo restando bloccato al di sotto.

Fortunatamente l’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto dell’incidente sono arrivati velocemente i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce bianca di Dego.

Vista la gravità delle ferite e delle possibili lesioni si è deciso di far intervenire anche l’elicottero Grifo del 118 che ha issato a bordo la barella con il ferito, con l’uso del verricello e lo ha trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona.

In corso le verifiche delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.