Genova – Mattinata difficile lungo l’Autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Genova Nervi e quello di Rapallo. Un incidente si è verificato intorno alle 11:30 della mattina odierna, lunedì 5 agosto.

E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e al momento non è chiara la presenza di persone rimaste ferite, ma sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico. Sono centinaia i veicoli rimasti bloccati in questi ultimi minuti, con la coda che ha raggiunto una lunghezza di circa cinque chilometri.

Coda di due chilometri anche in A7 tra Busalla e Ronco Scrivia, in direzione nord, e traffico intenso in A10 tra Genova Pegli e il bivio con l’A7.