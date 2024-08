Genova – E’ un pomeriggio infernale lungo le Autostrade della nostra regione, in particolar modo lungo l’A26 e lungo l’A7.

Sono otto i chilometri di coda che si registrano sulla Genova-Gravellona Toce nel tratto compreso tra Ovada e Masone, in direzione sud, al confine tra Piemonte e Liguria. La causa sarebbe da ricondurre ad un veicolo in avaria.

Sono otto i chilometri di coda anche in A12, dove si fanno sentire ancora le ripercussioni all’incidente di questa mattina. Al momento, il traffico risulta bloccato nel tratto compreso tra il casello di Genova Est e quello di Recco, in direzione levante. Infine, un chilometro di coda si registra in A7 tra Busalla e Ronco Scrivia verso nord.