Rapallo (Genova) – Un grave incidente si è verificato nei pressi del casello autostradale di Rapallo in A12. Intorno alle 15:15, per cause ancora da accertare, una moto e una macchina si sono scontrate frontalmente.

Il bilancio sarebbe di due persone rimaste ferite, entrambe a bordo del mezzo a due ruote. Una è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Lavagna, mentre per l’altra si è reso necessario il trasporto in codice rosso, in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale genovese San Martino.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale, ma sono pesanti le ripercussioni sul traffico dopo i disagi che si sono già registrati nel primo pomeriggio odierno. Il casello, infatti, risulta momentaneamente chiuso sia in entrata verso Genova che in uscita per chi proviene da levante.