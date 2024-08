Bordighera (Imperia) – Sono oltre una ventina le persone ricoverate in tre diversi ospedali a seguito di una probabile intossicazione alimentare. La comitiva era arrivata dal Piemonte per una giornata al mare ma non dimenticheranno facilmente quanto è avvenuto dopo il pranzo al sacco a base di riso e verdure.

Uno dopo l’altro i componenti della comitiva hanno iniziato a sentirsi male con nausea e complicazioni gastro-intestinali tipiche da intossicazione da cibo avariato o mal conservato.

Indispensabile la chiamata al 118 e l’arrivo di diverse ambulanze che hanno iniziato a caricare i pazienti e a trasportarli in tre diversi ospedali in grado di poter ricevere un flusso consistente di persone con problemi che possono trasformarsi in emergenza.

Gli esami medici sulle persone e sui resti del cibo consumato confermeranno o meno l’ipotesi più probabile per la catena di malori: cibo avariato o mal conservato.