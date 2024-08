Genova – Giovedì 8 agosto sono previsti pesanti disagi nella zona di Coronata. Iren ha comunicato che l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Ecco le vie coinvolte:

Via N. Lorenzi

Cs. F.M. Perrone nel tratto tra il civ. 9 e Via Lorenzi

Via Coronata dal civ. 40 fino a P. al Santuario di Coronata

P. al Santuario di Coronata

Via Ospedale San Raffaele

Via del Boschetto

Via Paradiso

Via Purgatorio

Via Monte Guano

Via San Michele di Coronata

Via Rocche di Coronata

Via San Giacomo Apostolo

Via dei Sessanta nel tratto compreso tra il civ. 7 e Via San Giacomo Apostolo

Vie limitrofe

“Abbassamenti di pressione – scrive Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte, si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.

Si prevedono pesanti disagi, quindi, sia per i commercianti che per i residenti nelle zone coinvolte, anche a causa delle alte temperature e del caldo che sono ormai una costante in città da alcune settimane.