Genova – I controlli per la qualità dell’acqua del mare sono risultati normali e viene quindi decisa la revoca del divieto temporaneo di balneazione a Capo San Rocco – Via Quarto – Depuratore Quinto – Via Gianelli – Via Flecchia mentre resta vietato fare il bagno in via divisione Acqui.

A seguito dell’esito favorevole dei rilievi eseguiti da Arpal, è stato revocato il divieto di balneazione in via precauzionale nella zona attorno al Depuratore di Quinto.

Nello specifico la revoca riguarda i seguenti punti:

– Capo San Rocco

– Via Quarto

– Depuratore Quinto

– Via Gianelli

– Via Flecchia

Resta in vigore il divieto di balneazione presso la spiaggia:

– Divisione Acqui