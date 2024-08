Savona – E’ di due persone rimaste ferite, delle quali una in condizioni che sembrerebbero particolarmente gravi, il bilancio di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a largo di Savona, dove una barca di piccole dimensioni sarebbe affondata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato in salvo le due persone che si trovavano a bordo.

Quella in condizioni più gravi è stata intubata ed è stata trasportata in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Paolo di Savona. L’altra, in condizione meno gravi, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e la Guardia Costiera.