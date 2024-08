Cairo Montenotte (Savona) – Un uomo è stato trasportato all’ospedale a seguito di una lite con la propria moglie avvenuta nel corso della serata di ieri, lunedì 5 agosto, all’interno dell’appartamento della coppia. Il marito sarebbe stato accoltellato dalla donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Da chiarire ancora la dinamica di quanto accaduto. Oltre all’ambulanza, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo.