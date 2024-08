Genova – Un nuovo supermercato al posto del celebre negozio di abbigliamento di Tessilmoda, a Brignole. Il tam tam si è scatenato nelle ultime ore e la notizia sembra ormai confermata: lo storico negozio di moda verrà presto sostituito da un nuovo punto vendita della grande distribuzione.

La notizia della nuova apertura riaccende il dibattito (e le polemiche) sulla “corsa” all’apertura di un numero sempre crescente di supermercati, probabilmente il più alto mai toccato negli ultimi anni.

Ancora non è noto quale grande marchio abbia raggiunto l’intesa con la proprietà ma, nel quartiere, la scelta di autorizzare una nuova apertura di questo tipo sta infiammando gli animi dei commercianti e chi ha piccoli negozi e punti vendita si sente minacciato e promette una dura battaglia e reazioni “immediate” già dalle annunciate elezioni regionali.

Sul sentiero di guerra anche le associazioni di categoria che hanno già espresso parere negativo a qualunque altra apertura, non necessariamente riferendosi a questa, poiché è dimostrato che un supermercato “uccide” un numero rilevante di piccole attività di quartiere, anche quelle che – a parole e con ipocrite campagne promozionali – si sostiene di voler incentivare.

Un rapporto sempre più teso tra il settore del Commercio e la civica amministrazione accusata di parteggiare troppo per i Supermercati a scapito delle botteghe e i negozi di vicinato.