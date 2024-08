Il campo di alta pressione anticiclonica resta stabile sul Mediterraneo e l’Europa sud-occidentale è ancora interessata da ondate di caldo ma la presenza di qualche disturbo alle medie quote favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi e possibili temporali nelle ore pomeridiane su Liguria e Nord Italia in generale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 6 Agosto 2024

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi fino alle ore centrali della giornata sulla Liguria, con qualche cumulo presente nelle zone interne della regione.

Nel pomeriggio prosegue il bel tempo sui versanti costieri, mentre si svilupperanno fenomeni convettivi su Alpi Liguri, Val Bormida e Valli Trebbia/Aveto.

Nel tardo pomeriggio possibile copertura nuvolosa alta in discesa dal Piemonte occidentale specialmente sul centro della regione.

Venti deboli, impostati dai quadranti meridionali, con raffiche moderate nelle zone più esposte del centro e del ponente.

Mare poco mosso.

Temperature generalmente stazionarie nei valori minimi, massime in lieve calo sulla costa ma a fronte di un aumento dei tassi di umidità.

Sulla costa temperature minime tra +23/+27°C e massime tra +27/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +14/+23°C e massima tra +25/+33°C