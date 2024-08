Celle Ligure (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto per un malore o un colpo di sonno ed è precipitato con la vettura nel greto di un torrente, nella zona di via Sanda.

Momenti di paura e gravi ferite per un 50enne che si trovava alla guida del veicolo, ieri sera, intorno alla mezzanotte, quando è uscito di strada cadendo per diversi metri e restando intrappolato tra le lamiere del veicolo.

Fortunatamente l’allarme tempestivo di alcuni passanti che hanno assistito alla scena ha permesso u rapido intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi, sono scesi nel greto del torrente e poi hanno estratto l’uomo dal veicolo per poi affidarlo alle cure del personale medico del 118.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

I pompieri hanno poi recuperato la vettura ed avviato con le forze dell’ordine le prime indagini per accertare come si siano svolti i fatti e se siano coinvolti altri veicoli nell’incidente.