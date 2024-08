Genova – Il caldo non molla la presa in Liguria e, nello specifico, nel capoluogo. Proprio a Genova sono previste altre tre giornate di temperature sopra la media e caldo asfissiante. Per le giornate di oggi 7 agosto e domani 8 agosto è previsto il bollino giallo, per quella di venerdì 9 agosto il bollino arancione.

Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi nei momenti più caldi della giornata (la temperature percepita arriverà fino ai 35 gradi), per poi salire a 31 gradi (36 quelli percepiti) nella giornata di venerdì.

La Protezione Civile raccomanda, specialmente ai soggetti più fragili, di non uscire nelle ore più calde, di consumare pasti leggeri, di bere molta acqua e di prestare attenzione alla consumazione di cibo e farmaci.