Genova – Quando ha deciso di troncare il rapporto con l’amante lei ha iniziato a minacciarlo e a chiedere sempre più insistentemente somme di denaro per non rivelare alla moglie di lui la loro relazione extra coniugale. Un 50enne si è rivolto ai carabinieri stanco delle richieste di denaro e delle minacce della donna, con la quale aveva intrattenuto una relazione al di fuori del matrimonio per diverso tempo.

Ai militari ha raccontato che la donna, 45 anni, aveva chiesto 3mila euro per non inviare alla moglie foto e video dell’uomo in atteggiamenti intimi e subito è stata organizzata una “trappola” con un appuntamento nel quale l’uomo avrebbe consegnato effettivamente il denaro e i militari avrebbero atteso la consegna per poter provare l’avvenuta estorsione.

La donna si è effettivamente presentata alla consegna “controllata” e dopo aver preso il denaro è stata fermata dai carabinieri e ora dovrà rispondere del reato di estorsione.