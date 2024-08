Genova – La Giustizia italiana lo cercava ormai da 12 anni perchè doveva scontare una pena di circa 3 anni ma lui camminava per strada, senza problemi, nel quartiere di Pra’ quando è stato fermato dalla polizia e trasferito nel carcere di Marassi.

La polizia ha fermato per un normale controllo un 33enne e ha scoperto che l’uomo doveva scontare una pena detentiva per un totale di 2 anni e 8 mesi inflitta dal Tribunale di Milano nel 2012 ma da allora l’uomo si era reso irreperibile.

Quando i dati sono stati inserito nel terminale per il controllo dell’identità è emerso che l’uomo, privo di documenti e senza dimora era in realtà un ricercato.