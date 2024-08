Sanremo (Imperia) – Momenti di paura e molti danni, questa mattina, poco prima dell’alba, per i residenti di via San Giovanni che sono stati risvegliati dal rumore e dall’odore di un incendio divampato su due auto parcheggiate.

Le chiamate ai vigili del fuoco non hanno salvato le due vetture che sono state danneggiate in modo irreparabile prima che fosse possibile intervenire.

Le fiamme sarebbero originate da una delle due vetture, nella zona del vano motore, per poi estendersi anche alla vettura parcheggiata vicino.

I pompieri hanno spento il rogo e bonificato la zona e poi, con le forze dell’ordine, hanno avviato le prime indagini per accertare l’origine del rogo che potrebbe essere doloso.

Nelle prossime ore verranno acquisite le riprese video di alcune telecamere della zona e che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini.