Genova – Il campo di alta pressione di origine africana continua a restare stabile sul Mediterraneo e il gran caldo si fa sentire con giornate davvero roventi.

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 2 di pre-allerta (bollino ARANCIONE) per la giornata di venerdì 9 agosto, mentre per oggi e domani si conferma il bollino giallo

È stata inoltre emanata un’ordinanza che mantiene come scadenza il 31 agosto per la tutela della salute delle persone che svolgono lavori di pubblica utilità, con la quale si impone il divieto, nel caso si riscontrino particolari condizioni climatiche, di lavorare tra le 12.30 e le 16.00 (settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili ed affini) in condizioni di esposizione prolungata al sole