Genova – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo in via Borgoratti, nell’omonimo quartiere genovese. Per cause ancora da accertare una vettura ed un mezzo pubblico di AMT si sono scontrati frontalmente mentre procedevano in direzioni diverse.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia locale.

La strada risulta chiusa al traffico e sarebbe coinvolto anche un mezzo pubblico.

notizia in aggiornamento

(Foto da Facebook)