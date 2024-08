Genova – Proseguiranno almeno sino a questa sera gli enormi disagi cui sono sottopoti da questa mattina negozianti, attività e residenti della zona di via Buozzi a San Teodoro a causa dell’ennesima rottura di una tubazione di grandi dimensioni per la fornitura della rete idrica.

Questa mattina la rottura ha causato il riversamento di un vero e proprio fiume di aciqa e fango che ha invaso negozi, portoni, scantinati e attività causando il blocco della attività, con danni ingenti ma anche rotture e danni alle merci e ai prodotti conservati.

i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire per la rottura del grosso tubo insieme ai tecnici del servizio idrico che hanno bloccato la perdita ed avviato i lavori di ripristino della condotta.

Lavori che stanno lasciando da ore senza acqua una grande parte del quartiere con comprensibili disagi.

Le riparazioni dovrebbero andare avanti almeno sino a questa sera tra le proteste dei colpiti che si chiedono come mai le rotture siano così frequenti e se non sia possibile prevedere e riparare le rotture prima che avvengano, con una manutenzione puntuale di tubazioni che hanno ormai evidenziato i segni del tempo.