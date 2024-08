Avegno (Genova) – Nuova richiesta di cassa integrazione per i lavoratori, la partenza di una linea di produzione in uno stabilimento a Savignone e via libera alla ricerca di un nuovo insediamento nel Tigullio.

Sono le principali novità emerse dall’incontro tra sindacati e azienda tenuto presso la sede di Confindustria.

L’azienda, colpita lo ricordiamo da un terribile incendio che ha seriamente danneggiato l’impianto produttivo di Avegno, ha dato rassicurazioni sull’avvio della procedura per la richiesta della cassa integrazione straordinaria e sulla ripresa dell’attività produttiva nel nuovo sito di Savignone.

L’Azienda ha manifestato la volontà di reperire un altro stabilimento per continuare la produzione nella zona del Golfo Paradiso.

Questo aspetto per Cgil Tigullio e Flai Cgil è di grande importanza per il mantenimento sul territorio di un sito produttivo di grande rilievo e per la salvaguardia dell’occupazione di lavoratrici e lavoratori in gran parte residenti sul territorio.

A tale proposito i sindacati auspicano che le amministrazioni locali si rendano disponibili a far sì che questa volontà si trasformi in realtà.