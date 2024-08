Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo è ancora in rinforzo ed è attesa una nuova ondata di caldo intenso su tutta l’Italia nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore;

Venerdì 9 Agosto 2024

Tempo soleggiato e stabile su tutta la regione. Da segnalare solo la presenza di un po’ di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio nell’entroterra, ma con basso rischio di temporali. Cielo nuovamente sereno in serata ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento specie le massime sotto costa.

Sulla costa temperature minime previste tra +24/+26°C e massime tra +31/+34°C

Nell’interno temperature minime previste tra +16/+21°C e massime tra +28/+33°C