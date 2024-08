Campomorone (Genova) – In preda ad uno stato di alterazione psico-fisica ha danneggiato l citofono della stazione dei carabinieri di Campomorone per motivi che sono in via di accertamento.

Una bravata che rischia di costare cara quella di una donna di 40 anni, residente a Genova, che trovandosi a Campomorone ha deciso di danneggiare l’impianto del citofono della locale stazione dei carabinieri senza accorgersi del fatto che le telecamere di sorveglianza la stavano riprendendo.

La scena ha fatto scattare l’intervento dei militari della stazione di Genova Molassana che hanno individuato e fermato la donna e l’hanno denunciata.

I militari sono stati costretti anche a far intervenire personale sanitario in considerazione dello stato di forte agitazione della donna.