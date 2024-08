Genova – Un uomo ferito a coltellate e lasciato a terra in una pozza di sangue. Scene di panico e turisti choccati, questo pomeriggio, nella zona di Sottoripa dove è avvenuta una violenta aggressione ai danni di una persona che è stata ferita a coltellate.

Si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni che è stato soccorso mentre perdeva molto sangue ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Sul posto, tra le grida di terrore dei presenti e scene di panico, sono intervenuti gli uomini della polizia e della polizia locale ed una persona, probabilmente il feritore, è stata fermata ed arrestata.

notizia in aggiornamento