Imperia – Sono stati gli stessi operatori a dare l’allarme quando hanno visto uscire del fumo dal carico del compattatore della spazzatura che stavano utilizzando. Le fiamme si sono sviluppate in fretta e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno rapidamente raggiunto il luogo del rogo, in via Littardi.

Molta paura e danni ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, intorno alle 6, per l’incendio che si è sviluppato nel carico di un autocompattatore del servizio di igiene urbana.

Nessuno degli addetti è rimasto ferito ma i danni alla apparecchiatura sono ancora da quantificare.

In corso le indagini per chiarire come si siano sviluppate le fiamme nel carico del veicolo.