Genova – Ancora un incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano, subito dopo il casello di Busalla in direzione Nord.

Per cause ancora da accertare l’auto condotta da un giovane ha perso il controllo finendo contro il guard rail carambolando più volte prima di fermarsi in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e si sono formati rallentamenti e code in direzione Milano.

notizia in aggiornamento