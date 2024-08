Arenzano (Genova) – Spetta al Santuario del Bambino Gesù di Praga il primato della prima chiesa della Liguria ad adottare il sistema elettronico delle “offerte elettroniche”, per dare la possibilità ai fedeli di offrire denaro anche senza dover ricorrere ai contanti ed in modo trasparente e facilmente rendicontabile. Il POS, lo strumento che legge le carte bancomat, le prepagate e le carte di credito è apparso nella struttura religiosa che si trova sulle alture della località della riviera ligure di ponente. All’inizio qualche comprensibile perplessità, qualche naso storto ma i più hanno invece gradito moltissimo la decisione di aprirsi alla modernità, alla possibilità di girare senza contanti in tasca e alla trasparenza con cui tutte le somme possono essere tracciate e sono “cristalline” nella donazione quanto nel loro utilizzo a scopo benefico.

Le donazioni elettroniche non sono il primo segno di apertura alla modernità del santuario visto che la chiesa dispone di un sito web molto ben fatto e aggiornato, di una pagina che consente l’acquisto elettronico di prodotti vari e persino di pagine social dove vengono pubblicate le funzioni. Un modo moderno di tenere i contatti con i fedeli anche perché molti degli affezionati risiedono in diverse parti del mondo.