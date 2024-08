Riva Trigoso (Genova) – Forse un errore di manovra o un guasto all’origine della brutta avventura di due ragazzi di Torino precipitati con l’auto in un dirupo nella zona della spiaggia di Renà, nel territorio di Riva Trigoso.

Fortunatamente la vettura, dopo essere scivolata per una decina di metri, si è arrestata tra gli arbusti della macchia mediterranea bloccandosi in bilico su un salto di diverse decine di metri.

I due occupanti sono riusciti ad uscire, malconci ma vivi, dalla vettura ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’elicottero Drago del 118 che li ha soccorsi e trasferiti in ospedale.

In corso il recupero dell’auto e le prime verifiche per accertare cosa abbia causato l’incidente che poteva avere ben altre conseguenze.