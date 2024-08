Dego (Savona)- Un black out improvviso ed una “giostra” acrobatica che si ferma in aria, lasciando due giovani bloccati all’interno. Sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco, ieri sera, a Dego, durante la festa del paese, per soccorrere due giovani rimasti intrappolati in una delle attrazioni del Luna Park appositamente arrivato per la festa.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e sono saliti sulla giostra sino a raggiungere i due che erano bloccati da diverso tempo.

Messi in salvo i ragazzi, i pompieri hanno verificato le dotazioni e avviato le prime indagini per accertare cosa abbia bloccato la giostra e causato il black out elettrico in tutto il paese.

Per le persone bloccate in aria solo un pò di spavento ma nessun danno.