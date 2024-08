Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato nel corso della giornata di ieri. E’ accaduto in spiaggia a Pegli.

Una coppia avrebbe iniziato a litigare mentre si trovava in acqua. A quel punto, l’uomo avrebbe iniziato a schiaffeggiare le donna, una 30enne, inseguendola e continuando ad aggredirla anche quando lei – in lacrime – si era rifugiata nei pressi del loro ombrellone.

L’aggressore, un 32enne, avrebbe iniziato a prendere a pugni anche un altro bagnante, che era intervenuto per far rientrare la situazione. Non contento, ha aggredito anche le forze dell’ordine, chiamate dai testimoni e intervenute sul luogo dell’accaduto.

L’uomo è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera.