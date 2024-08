Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del pensionato di 80 anni rimasto intrappolato sotto un escavatore che stava guidando nel suo terreno di San Giminiano.

Per cause ancora da accertare il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto intrappolato sotto la cabina, ferito in modo grave alle gambe.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo da sotto il mezzo e consentire il trasporto urgente in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto, dalle prime informazioni sembra che il pensionato stesse lavorando all’interno di una sua proprietà.