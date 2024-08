Portofino (Genova) – Madonna ospite della villa di Dolce&Gabbana, all’Olivetta, per festeggiare il celebre duo di stilisti e per prepararsi alla festa di compleanno che sta organizzando a Pompei, tra mille polemiche.

Veronica Louise Ciccone, in arte Madonna, ha scelto la splendida cornice di Portofino per iniziare i festeggiamenti per il suo 66esimo compleanno ed è arrivata ieri nel borgo marinaro avvolta nel riservo più assoluto.

Atterrata con un volo privato all’aeroporto di Genova, proveniente da Londra, Madonna ha preferito un trasferimento in barca sino a Portofino dove la aspettavano gli stilisti Dolce e Gabbana, amici da sempre, e che la ospiteranno per un paio di giorni nella loro Villa all’Olivetta.

Probabilmente Madona ripartirà in tempo per la mega festa organizzata nel teatro di Pompei, prenotato per l’occasione, per una festa con ben 500 invitati che sta già facendo discutere.

(Foto da Facebook – Milly Tulipano Martin)