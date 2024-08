Prosegue anche in questo inizio di settimana di Ferragosto la fase anticiclonica che entra oggi nel vivo portando giornate soleggiate e qualche fenomeno pomeridiano sull’arco alpino e appenninico. Previsto ancora un mix di temperature elevate e tassi di umidità molto alti che porteranno condizioni di disagio fisiologico, più spiccate tra la costa e l’immediato entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 12 Agosto 2024

La mattinata trascorrerà all’insegna di cieli per lo più soleggiati o poco nuvolosi, con transito di velature e nuvolosità alta sul centro-ponente della regione. A partire dalle ore centrali saranno possibili sviluppi temporaleschi sul comparto delle Alpi Marittime/liguri e sulle dorsali di Val d’Aveto e Trebbia. Nelle ore tardo pomeridiane non si escludono veloci rovesci tra Beigua e Val d’Orba. Miglioramento delle condizioni su tutta la regione dalla serata

Venti dai quadranti settentrionali in mattinata, con rinforzi tra Savonese e Genovesato. Rotazione a brezza dai quadranti meridionali nel pomeriggio al largo e sotto costa.

Nuovamente dai quadranti settentrionali sul settore centrale in serata.

Mare poco mossi o quasi calmi .

Temperature minime in aumento complici fenomeni di compressione locale, massime stazionarie od in lieve ed ulteriore aumento.

Sulla costa Min: +25/+32°C – Max: +32/+37°C

Interno: Min: +16/+25°C – Max: +29/+39°C