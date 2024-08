Rapallo (Genova) – Il corpo senza vita di un ragazzo è stato recuperato in mare, nella notte, nella zona del Lungomare. A far scattare l’allarme, intorno alle 3 di notte, alcuni passanti che hanno notato il corpo galleggiare faccia in giù in mare ed hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 e l’automedica e gli uomini della capitaneria di porto che hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a riva dove un tentativo di rianimazioen è stato subito fermato perché per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Il cadavere è stato trasferito in obitorio dove verrà esaminato dal medico legale per cercare tracce delle cause di morte.

Poco lontano dal macabro ritrovamento sono stati trovati gli indumenti della persona e i suoi documenti.

