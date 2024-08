Genova – Non ce l’ha fatta l’uomo di 42 anni che è stato colpito da un malore mentre stava facendo il bagno in spiaggia nei pressi del quartiere genovese di Sturla. Era accaduto nel pomeriggio di sabato 10 agosto.

A notarlo erano stati alcuni bagnanti, che si erano tuffati in mare per salvarlo e avevano allertato i soccorsi. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, erano giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, che hanno prestato le prime cure all’uomo e l’hanno trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, al pronto soccorso.

A due giorni dall’accaduto, nella tarda serata di ieri, purtroppo, è arrivata la notizia della morte del 42enne.