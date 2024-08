Genova – Proseguono le indagini sul grave episodio di violenza denunciata da una ragazzina di appena 16 anni che ha raccontato ai genitori di aver subito una violenza sessuale da un ragazzo che aveva invitato a casa per vedere un film insieme. L’episodio è stato rivelato dal quotidiano Il Secolo XIX e ora le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per accertare l’identità del presunto autore della violenza.

La vittima ha raccontato di aver conosciuto il giovane durante una passeggiata in centro con le amiche e che la simpatia nata tra i due l’ha spinta a invitare il giovane in casa, con lo scopo di guardare un film insieme.

Non appena il ragazzo ha capito che in casa erano soli, però, ha cambiato atteggiamento ed ha costretto la ragazza ad un rapporto non consensuale.

Quando poi se ne è andato e i genitori della ragazzina sono tornati, lei ha raccontato in lacrime la brutta esperienza ed è stata accompagnata in ospedale dove è scattato il codice rosso previsto per casi di violenza come questi.

Il racconto della ragazza è stato raccolto e le ricerche del giovane sono subito scattate.