Genova – La catena di negozi sportivi Cisalfa sbarca a Sestri Ponente con un punto vendita da duemila metri quadrati e cerca 40 persone da inserire nel proprio organico. Lo spazio liberato da Unieuro in via Albareto verrà occupato dal primo punto vendita di Cisalfa a Genova e nascerà un nuovo centro vendita di abbigliamento e attrezzature sportive.

I lavori all’interno del nuovo punto vendita – che sorge non lontano da dove aprirà il nuovo supermercato Esselunga – sono iniziati e presto si potranno vedere le nuove vetrine

In tempo per l’apertura a settembre/ottobre Cisalfa ha avviato una ricerca di personale che prevede l’assunzione di gran parte del nuovo staff che seguirà in centro.

Dal direttore alle casse, dal responsabile delle esposizioni e delle vetrine agli addetti ale vendite.

Cisalfa è un nome storico nel settore delle vendite di abbigliamento e materiale sportivo e sino ad ora non aveva sedi a Genova.

Una collaborazione con un negozio sportivo di Cogoleto ha fatto pensare ad una apertura direttamente nel capoluogo ligure.

Chi fosse interessato a lavorare con Cisalfa deve segnarsi sul calendario la data del 29 agosto quando, sul sito dell’azienda, partirà il “recruiting day” sulla base dei curriculum inviati.