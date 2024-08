Genova – Un guasto alla rete elettrica forse dovuto al gran caldo e i semafori di via XX settembre vanno in tilt.

A segnalare l’anomalia la polizia locale che ha diffuso un messaggio di allerta con il sistema di comunicazione rapida.

Secondo la comunicazione gli impianti semaforici di via XX Settembre non sono funzionanti ed i tecnici stanno lavorando per risolvere al più presto il problema.